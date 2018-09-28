В центре Москвы возле храма Сергия Радонежского нашли человеческие кости

Храм Сергия Радонежского на Рогожской Слободе в Москве. Архивное фото

Храм Сергия Радонежского на Рогожской Слободе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Человеческие кости нашли возле храма Сергия Радонежского в центре Москвы во время дорожных работ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Накануне днем в полицию поступило сообщение, что около храма на Андроньевской площади нашли человеческие кости", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что во время дорожно-строительных работ по адресу вызова в строительном котловане обнаружили и изъяли "19 костных фрагментов скелета". По словам источника, они покрыты влажным грунтом, который легко отделяется, поверхность костей равномерна.

По данному факту проводится проверка, кости направлены на экспертизу.