В Москве задержали пассажира, угрожавшего ножом контролеру метро

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Мужчина, угрожавший контролеру столичного метро ножом на станции "Савеловская", был задержан, рассказал руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

По сообщению Мышляева, около 15.10 в вестибюле станции метро "Савеловская" 56-летний уроженец Тверской области, будучи пьяным, прошел через турникеты выхода, не оплачивая проезд.

"Заметив данную ситуацию, сотрудник ГКУ "Организатор перевозок" сделал ему замечание. Однако в ответ злоумышленник отреагировал неадекватно, вступил в словесную перепалку и, достав раскладной нож, начал угрожать расправой, после чего попытался скрыться. Подоспевшие вовремя полицейские УВД на московском метрополитене задержали подозреваемого на месте происшествия", — сказал Мышляев.

Он отметил, что момент преступления был полностью запечатлен на камеры видеонаблюдения в вестибюле станции метро "Савеловская".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".