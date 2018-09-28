В Красноярском крае три человека погибли в ДТП с грузовиком

КРАСНОЯРСК, 28 сен — РИА Новости. Семья из трех человек, в том числе малолетний ребенок погибли в столкновении с "Камазом" вблизи города Назарово Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"По предварительным данным, на 52-м километре автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое" водитель грузового автомобиля "Камаз" при повороте налево не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем "Лада", который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 31-летний водитель и двое пассажиров, 53-летняя женщина и шестилетняя девочка скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В краевом главке МВД РИА Новости сообщили, что погибшие были членами одной семьи.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.