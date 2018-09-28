В Казани заочно арестовали колумбийца, обвиняемого в краже бриллиантов

КАЗАНЬ, 28 сен — РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал уроженца Колумбии, обвиняемого в краже чемодана с ювелирными изделиями на 133 миллиона рублей у жителя Якутии, приезжавшего в Казань на ювелирную выставку, сообщает пресс-служба суда.

В середине июля представитель выставочного центра "Казанская ярмарка" сообщил РИА Новости, что граждане Колумбии похитили бриллианты более чем на 100 миллионов рублей у жителя Якутии, приезжавшего на выставку "Ювелир Экспо. Казань".

Хищение произошло уже после окончания работы выставки, что зафиксировано камерами наблюдения, все фото- и видеоматериалы были переданы в правоохранительные органы. По информации соцсетей, житель Якутии привез на выставку бриллианты на сумму более 100 миллионов рублей и обнаружил их пропажу только в аэропорту при вылете из Казани.

"В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Колумбии, 1978 года рождения, который обвиняется в совершении преступления по статье "кража в особо крупном размере", а именно в том, что в ночь на 16 июля, находясь в помещении торгового павильона, расположенного на территории "Казанской ярмарки"… тайно похитил чемодан с находящимися в нем ювелирными изделиями", — говорится в сообщении.

При этом, по информации суда, потерпевшему был причинен материальный ущерб в особо крупном размере — на сумму более 133 миллионов рублей.

Отмечается, что при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учел доводы следователя о том, что обвиняемый объявлен в международный розыск, обвиняется в совершении тяжкого преступления, на территории постоянного места жительства не имеет, может скрыться от органов предварительного следствия, уничтожить искомые доказательства по уголовному делу, либо иным способом мешать расследованию.

По данным суда, обвиняемый арестован на два месяца с момента экстрадиции в РФ.