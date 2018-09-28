Стала известна причина пожара в ТЦ "Лента" в Москве

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Причиной пожара в подвальном помещении торгового центра "Лента" на западе Москвы, из-за которого эвакуировали более 230 человек, стало короткое замыкание в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали об эвакуации 235 посетителей и сотрудников ТЦ "Лента" после возгорания в подвальном помещении на внешней стороне здания на Боровском шоссе.

"Ликвидация (пожара) на площади пять квадратных метров. Короткое замыкание в микроволновке", — сказал собеседник агентства.

По данным столичного главка МЧС, сообщение о возгорании по адресу: поселок Московский, деревня Говорово, строение 20 поступило в дежурную смену ЦУКС в 10.10. В ходе разведки пожар был ликвидирован на общей площади около пяти квадратных метров в цокольном этаже торгового здания.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди в целях безопасности покинули здание. Информации о пострадавших не поступало", — отмечается в сообщении.