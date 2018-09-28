Экс-глава Серпуховского района пожаловался в ЕСПЧ на содержание в СИЗО

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на содержание в СИЗО, сообщила РИА Новости его жена Юлия Шестун.

По словам супруги экс-чиновника, жалоба в Страсбургский суд была подана вчера адвокатом Кариной Москаленко, которая специализируется на международном праве, суть жалобы в том, что Шестуну была избрана "самая жесткая мера пресечения, несоизмеримая с теми нарушениями, которые ему вменяют в вину".

По мнению адвоката Шестуна, обращение в ЕСПЧ осталось единственной правовой формы защиты. "За три месяца в СИЗО он подорвал здоровье, теперь ему требуются специализированное лечение и уход, которого не могут обеспечить тюремные больницы… В отличие от обычных жалоб, эта является экстренной, так как связана с состоянием здоровья", — приводит слова Москаленко жена Шестуна, отмечая, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу в ближайшее время.

СК РФ ранее возбудил дело в отношении Шестуна по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Шестун в 2008–2014 годах необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.

Шестун вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с выборами и его намерением переизбраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями. Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию. По предъявленным обвинениям ему грозит до 10 лет лишения свободы.