В Серпухове суд лишил родительских прав мужчину, отрубившего руки жене

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Серпуховской суд Подмосковья лишил родительских прав Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил жене кисти рук, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Двадцать седьмого сентября 2018 года Серпуховской суд удовлетворил исковые требования М. Грачевой о лишении родительских прав Д. Грачева в отношении несовершеннолетних детей", — сообщили в пресс-службе.

Мужчина находится под стражей.

В декабре 2017 года в приемный покой больницы под Серпуховом была доставлена 25-летняя местная жительница Маргарита Грачева без обеих кистей рук. В этот же день в полицию пришел ее муж, который дал признательные показания. Он рассказал, что приревновал жену, вывез ее в лес рядом с деревней Скрылья, отрубил ей кисти рук, а потом отвез в городскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы. Позднее Серпуховской городской суд арестовал мужчину, но его жена сообщила, что он продолжает угрожать ей из СИЗО.