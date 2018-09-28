Суд 15 октября рассмотрит иск Максаковой к новому мужу

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресненский суд Москвы 15 октября проведет подготовку по иску оперной певицы Марии Максаковой, которая оспаривает сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Иск Максаковой о признании недействительным договора купли-продажи жилого помещения принят к производству суда. Досудебная подготовка по делу назначена на 15 октября", — сказал он.

Черников напомнил, что данная стадия процесса проходит в закрытом режиме.

Ранее источник сообщил, что ответчиком по иску является новый муж певицы Далхат Халаев.

Максакова — вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году они уехали из России на Украину. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете РФ этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.