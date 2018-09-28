В Комсомольске-на-Амуре пять человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами

ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости. Пять человек, в том числе, съемочная группа телекомпании, а также беременная женщина, пострадали в результате ДТП в Комсомольске-на-Амуре, где столкнулись четыре машины, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы ГИБДД Хабаровского края.

Он уточнил, что авария произошла в четверг на перекрестке проспектов Ленина и Первостроителей.

"Водитель автомобиля Toyota Highlander выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с Nissan Murano. Toyota Highlander от удара отбросило на другой автомобиль, а Nissan Murano перевернулся и столкнулся с автомобилем ГАЗ, который принадлежит ВГТРК "Комсомольск". Обломки машин участников аварии отлетели и попали в автомобиль Mitsubishi Delica", — рассказал собеседник.

"В результате аварии пострадали пассажир и водитель Nissan Murano, водитель и два человека в машине ГАЗ. Среди пострадавших беременная женщина, она госпитализирована", — сказал он.

По его словам, все участники аварии были трезвы. Проводится проверка.