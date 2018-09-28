В Красноярском крае "Нива" столкнулась с тепловозом

КРАСНОЯРСК, 28 сен — РИА Новости. Житель Красноярского края без водительского удостоверения заехал на автомобиле на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом, в результате погибли два человека, еще двое госпитализированы, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По ее данным, инцидент произошел в четверг в Нижнеингашском районе.

"Водитель, не имея права управления, управляя автомобилем "Нива", выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с тепловозом. В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир транспортного средства погибли, еще двое пассажиров – 22-летняя женщина и 36-летний мужчина госпитализированы в канскую больницу", — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.