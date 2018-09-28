Погорельцам из пятиэтажки в Томске окажут материальную помощь

НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Жителям пятиэтажного дома в Академгородке Томска, который пострадал от сильного пожара в ночь на пятницу, окажут материальную и психологическую помощь, сообщает в пятницу обладминистрация.

По данным ГУМЧС, в 18.02 (14.02 мск) поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Вавилова. Огонь возник в одной из квартир на третьем этаже и по балконам перекинулся на мансардный пятый этаж. Погибших и пострадавших нет. По уточненные данным, пожарными было спасено 60 человек, еще 160 жильцов эвакуировано, часть из них размещены в гостинице Академгородка.

"Жителям дома по улице Вавилова, 10 в Томске, в котором вчера произошел пожар, будет оказана материальная и психологическая помощь. "Горячие линии" для пострадавших и желающих оказать помощь открыли департаменты социальной защиты, здравоохранения, семьи и детей", — говорится в сообщении.

В обладминистрации со ссылкой на начальника департамента соцзащиты населения Томской области Марину Киняйкину сообщили, что погорельцам будет оказана срочная материальная помощь на первоочередные нужды. Выплату можно получить в центре социальной поддержки населения Советского района. Размер матпомощи будет определяться индивидуально для каждой семьи.

"В результате пожара за помощью к врачам обратились четыре человека: женщина и ребенок, а также сотрудник МЧС получили медицинскую помощь на месте. Еще один спасатель был доставлен в больницу, сейчас его состояние не вызывает опасений, пациент отпущен домой", — привели в пресс-службе слова начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова. В пятницу в поликлинике Томского научного центра СО РАН организован отдельный прием терапевта и педиатра для жителей пострадавшего от пожара дома.

Также жильцам дома предложена помощь учреждений соцобслуживания несовершеннолетних и психологическая поддержка. Детей готовы принять четыре социально-реабилитационных центра. Там их обеспечат одеждой и обувью, а семья получит поддержку психологов и специалистов по социальной работе. Для томичей, желающих помочь погорельцам, открыт благотворительный счет.