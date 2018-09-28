Суд решил отпустить сестер Хачатурян из-под ареста

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Решение удовлетворить ходатайство следствия огласила судья Юлия Сафина.

По просьбе следователей процесс сделали закрытым, стороны не возражали.

Фигуранткам запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Также сестрам запрещено общаться друг с другом.

К тому же им нельзя использовать интернет и мобильную связь — запрет действует до 28 декабря.

Признали вменяемыми

Ранее эксперты признали вменяемыми двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца.

"Крестину и Ангелину эксперты признали вменяемыми", — сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер. Он пояснил, что с самой экспертизой пока еще не ознакомлен, но о выводах экспертов знает.

Ранее сообщалось, что младшую сестру эксперты признали невменяемой в момент совершения убийства, ее перевели в психиатрическое отделение "Бутырки".

Посмертная экспертиза

Защита трех сестер Хачатурян в августе попросила следствие провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу их отца.

"Мы направили следователю ходатайство о проведении посмертной психолого-психиатрической экспертизы Михаилу Хачатуряну. После ее проведения, получения всех справок будет ясно, были ли у него какие-либо заболевания, отклонения, и тогда будем делать выводы", — заявил один из адвокатов девушек Алексей Паршин.

При посмертной психиатрической экспертизе специалисты устанавливают данные о психическом состоянии человека перед смертью по различным документам, показаниям свидетелей и другим источникам информации.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что сестры Хачатурян пожаловались правозащитникам на систематические побои: часто из-за синяков и ран на лицах девушки даже не могли ходить в школу; мужчина, по утверждению обвиняемых, фактически сделал своих дочерей рабынями.