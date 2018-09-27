В Калининграде ищут мужчину, избившего лопатой ребенка

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мужчина нанёс несколько ударов лопатой по голове восьмилетнему ребёнку в Калининграде, возбуждено дело о покушении на убийство, злоумышленника ищут, сообщает СК России.

По данным следствия, 27 сентября днем из садового товарищества "Чайка" на улице Большая Окружная в Калининграде был госпитализирован 8-летний мальчик с рублеными ранами головы.

"Мальчик смог пояснить, что когда он шел на автобусную остановку, незнакомый мужчина нанес ему несколько ударов лопатой по голове", — говорится в сообщении.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили ряд судебных экспертиз и допрашивают свидетелей. Злоумышленника ищут, его зафиксировала камера наблюдения, установленная на территории садового товарищества.