Генпрокуратура просит признать запрещенной информацию на сайтах "Кэшбери"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ получила от Центробанка материалы по компании "Кэшбери" о наличии у нее признаков финансовой пирамиды и подала исковое заявление в суд по месту регистрации компании в Ростове-на-Дону, где просит признать запрещенной информацию на двух сайтах "Кэшбери", сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

"На основании полученных из Центробанка документов было подано исковое заявление", — сказал собеседник агентства.

Как говорится в заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости, прокурор просит "признать информацию в сети интернет на сайтах "кэшбери.рф" и www.cashbery.com" запрещенной к распространению на территории РФ". Заявление в настоящее время направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону за подписью районного прокурора.

В среду Центробанк сообщил, что регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери".

Регулятор усмотрел в деятельности "Кэшбери" "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Группа "Кэшбери" позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам. На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания "Варшава". ООО "Кэшбери", а также зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC "Cashbery Limited". На сайте указано, что головной офис холдинга находится в Дубае.