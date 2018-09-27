Пожар на Ярославском НПЗ потушили

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле, где огнем оказалась охвачена установка по очистке бензина, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.
Позднее представитель главного управления МЧС по региону сообщил РИА Новости, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса работы установки.
"В 21.10 мск — полная ликвидация пожара", — сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составила 40 квадратных метров, никто не пострадал.