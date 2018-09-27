Пожар на Ярославском НПЗ потушили

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле, где огнем оказалась охвачена установка по очистке бензина, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.

Ранее сообщалось о возгорании двух перерабатывающих установок по очистке бензина на территории НПЗ компании "Славнефть-ЯНОС". Пожару был присвоен третий номер сложности, затем его снизили до второго. Как уточнил РИА Новости представитель МЧС, горела одна из установок, открытое горение удалось ликвидировать в 19.55 мск.

Позднее представитель главного управления МЧС по региону сообщил РИА Новости, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса работы установки.

"В 21.10 мск — полная ликвидация пожара", — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составила 40 квадратных метров, никто не пострадал.