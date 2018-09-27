В Казани возбудили дело против мужчины, избившего подростка-аутиста

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мужчина избил 17-летнего подростка в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками полиции УМВД России по Казани возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" в отношении 43-летнего жителя города, избившего подростка", — заявила Волк. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подросток страдает аутизмом.
Волк рассказала, что мужчина был задержан и находится в изоляторе временного содержания. "С ним проводятся следственные действия с целью установления мотивов нападения. В ближайшее время злоумышленнику будет избрана мера пресечения", — заявила официальный представитель МВД.