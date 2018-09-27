Экс-гендиректор "Трансаэро" не признает вину в растрате

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший гендиректор авиакомпании "Трансаэро" Александр Бурдин не признает свою вину в растрате свыше 1,3 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Каменская.
По ее словам, основные активы "Трансаэро" ушли еще до Бурдина, похоже, что "нашли стрелочника". Бурдин заочно арестован по обвинению в невыплате зарплаты. Следствие обвиняет его в растрате свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей и полной невыплате зарплаты работникам предприятия более двух месяцев.
Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.