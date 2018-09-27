Экс-гендиректор "Трансаэро" не признает вину в растрате

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший гендиректор авиакомпании "Трансаэро" Александр Бурдин не признает свою вину в растрате свыше 1,3 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Каменская.

"Он не признает вину и не скрывается от следствия. Ему не сообщили об уголовном преследовании. В феврале он уехал из России, а заочное обвинение предъявили только в июле. Если бы не было меры пресечения, он бы уже сидел у следователя и давал показания", — сказала адвокат.

По ее словам, основные активы "Трансаэро" ушли еще до Бурдина, похоже, что "нашли стрелочника". Бурдин заочно арестован по обвинению в невыплате зарплаты. Следствие обвиняет его в растрате свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей и полной невыплате зарплаты работникам предприятия более двух месяцев.

Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.