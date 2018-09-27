КРАСНОДАР, 27 сен — РИА Новости. Мать главаря кущевской банды Надежда Цапок вышла на свободу после пересчета ей срока заключения, сообщила РИА Новости помощник председателя Усть-Лабинского райсуда Краснодарского края Оксана Шарейко.

В июле вступил в силу закон, согласно которому один день содержания в следственном изоляторе засчитывается в общем сроке за полтора дня при отбывании наказания в воспитательных колониях и колониях общего режима и за два дня при нахождении в колонии-поселении.

Представитель суда уточнила, что Надежда Цапок подала ходатайство о пересчете срока, суд его удовлетворил. Заседание состоялось 14 сентября, через десять дней оно вступило в законную силу.

Надежда Цапок находилась в местах лишения свободы с лета 2011 года, когда ее признали виновной в афере при получении субсидии для ее агрофирмы "Артекс-Арго" на 15 миллионов рублей. Тогда ее приговорили к трем годам заключения.

В 2014-м она получила шесть с половиной лет колонии за аферу с землей. В 2006-2007 годах Цапок "обманным путем приобрела право собственности на земельные участки общей площадью свыше 770 гектаров" в Кущевском районе Кубани.

В июле 2016 года Кущевский районный суд признал Надежду Цапок виновной в предоставлении в Росреестр подложных документов о праве собственности более чем на 180 гектаров земли. Подсудимой дали 7,5 года колонии.

Сына Надежды Цапок, Сергея Цапка, и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Самому Цапку дали пожизненный срок, он скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО.