Конфликт в КБР был спровоцирован за деньги, заявил полпред президента

ПЯТИГОРСК, 27 сен — РИА Новости. Зачинщики конфликта в селе Кенделен в Кабардино-Балкарии за деньги устроили беспорядки в республике, их личности известны силовикам, с ними ведется работа, заявил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

В четверг в Пятигорске прошла встреча полпреда и начальника МВД с представителями духовенства Северного Кавказа.

Ранее СУСК РФ по КБР сообщило, что 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы (считается, что в этой битве черкесы нанесли поражение войскам крымского хана Каплан-Гирея) были остановлены на пути в селение Кенделен Эльбрусского района. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники республиканского МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии. Как отмечало ведомство, неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, "в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности". По факту беспорядков была начата доследственная проверка.

Активисты группы "Республика — общее дело" в соцсети Facebook сообщали, что после конфликта в Кенделене сотрудники полиции задержали 120 человек, большинство из которых были подвергнуты административному аресту на срок от двух до пяти суток, а на остальных наложили штрафы в размере от 500 рублей до 10 тысяч рублей.

"Конфликты, которые выеденного яйца не стоят, проехали всадники и проехали, обратно проехали и хорошо. Есть люди, которые специально делают так, чтобы это было использовано… Мы знаем этих людей, мы будем с ними работать, в том числе и правоохранительный блок, которые зерно этого раздора, за деньги вбрасывают сюда", — сказал Матовников.

По его словам, после случившегося в республике был проведен совет старейшин, подведены итоги с силовым блоком. "Сделали однозначный вывод, что такие мероприятия национального характера в течение года проводятся во всех практически республиках. И самая наша большая ошибка, что мы к ним не готовимся", — отметил он.

Матовников подчеркнул, что власти исправят ситуацию и будут готовиться к таким мероприятиям. "Мы выработаем алгоритм: все праздники выводим в план и за месяц начинаем готовиться. В спокойном режиме… Мы понимаем, что 10 лет назад ситуация была такая. Мы понимаем, кто может быть зачинщиком, у нас есть такая информация, профилактировали бы их, подготовили бы ситуацию, и она пошла бы вся совершенно по-другому", — добавил полпред.