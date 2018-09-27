На жителя Крыма завели уголовное дело из-за продажи "шпионской" ручки

Симферополь, 27 сен — РИА Новости. Уголовное дело заведено следователями в отношении жителя Джанкоя в Крыму за продажу портативного видеорегистратора, встроенного в авторучку, сообщила в четверг пресс-служба СК республики Крым.
Следствие установило, что подозреваемый осуществил незаконный сбыт специального технического средства — портативного цифрового видеорегистратора, встроенного в корпус шариковой авторучки, соответствующий категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации.
Дело заведено следственным отделом по городу Джанкой ГСУСК РФ по республике Крым. Крымчанину грозит наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до четырех лет лишения свободы.
По данным следствия, в конце января прошлого года житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство для передачи акустической информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации.
Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности.
Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявлял РИА Новости, что российские прокуроры изучат все дошедшие до суда уголовные дела о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская выразила мнение, что необходимо пересмотреть российское законодательство после истории с курганским фермером.