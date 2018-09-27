В Челябинске возбудили уголовные дела из-за невывоза мусора

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Уголовные дела по статье "халатность" возбудили в Челябинске в отношении должностных лиц горадминистрации и МУП "Горэкоцентр" в связи с невывозом мусора с контейнерных площадок, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что власти Челябинска ввели режим ЧС в городе из-за длительного невывоза мусора с контейнерных площадок. Прокурорская проверка выявила в Челябинске более 300 фактов ненадлежащего состояния контейнерных площадок из-за длительного невывоза отходов.

В среду, 26 сентября, глава Челябинска Евгений Тефтелев сообщил, что ситуация с вывозом мусора улучшается.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы следственного управления СК России по Челябинской области, где по результатам их рассмотрения 27 сентября в отношении неустановленных должностных лиц администрации Челябинска и должностных лиц МУП "Горэкоцентр" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проверок вскрыты многочисленные нарушения закона, в том числе в деятельности организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов, уточняется в сообщении. По итогам возбуждено 21 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.2. КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления…), данные материалы направлены в экологические надзорно-контрольные органы, добавляет прокуратура.

Пресс-центр поясняет, что проверка продолжается, результаты рассмотрения актов реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Пресс-служба губернатора региона ранее сообщала, что в Челябинске с 11 сентября закрылась мусорная свалка, работавшая с 1989 года, теперь коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска. По данным властей области, 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор в Челябинске после закрытия городской свалки и направления потоков мусора на другие площадки.

Челябинское управление ФАС России пообещало изучить действия местных перевозчиков, отказавшихся оказывать услуги по вывозу мусора с контейнерных площадок города, на предмет сговора или злоупотребления доминирующим положением.