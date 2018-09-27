В Орловской области ищут причину массовой гибели голубей

БРЯНСК, 27 сен — РИА Новости. Специализированные службы Орловской области выясняют причины массовой гибели голубей, чьи трупы были обнаружены накануне на площади Ермолова в центре Орла, сообщает региональное правительство.

Сообщение о гибели птиц на площади Ермолова поступило в управление экологической безопасности и природопользования Орловской области в среду. Жители города в социальных сетях предположили, что птицы могли быть отравлены.

"Было организовано обследование обозначенной территории, а также других мест скопления птиц. Управлением экологической безопасности и природопользования Орловской области организована экспертиза на предмет установления причин гибели птиц", — говорится в сообщении.

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области просит жителей города Орла при выявлении фактов массовой гибели голубей сообщать по телефону 4-862-45-86-19.