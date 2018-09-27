Петрозаводский "маньяк" сознался еще в одном преступлении, заявил источник

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 сен — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске Антон Ипатов сознался еще в одном аналогичном преступлении, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.

По словам собеседника агентства, убийство, о котором идет речь, подозреваемый совершил в августе.

"Еще не известно, насколько эта информация правдива, сейчас ее проверяют правоохранительные органы", — сказал источник.

Карельское управление СК пока не комментирует новый эпизод в деле.

По версии следствия, 19 сентября 28-летний Ипатов напал на 20-летнюю девушку у общежития медицинского колледжа и зарезал ее. На следующий день обвиняемый убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. Его задержали вечером 20 сентября.

Петрозаводский городской суд 22 сентября арестовал Ипатова до 18 ноября.

Согласно материалам дела, накануне убийств подозреваемый серьезно ранил ножом 15-летнюю девочку, которую запер в комнате общежития. Это подтвердила мать потерпевшей.

В отношении Ипатова возбудили уголовные дела по статьям "Убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия".