Мосгорсуд отказался привлечь Mail.ru Group к иску о пиратстве в "Яндексе"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мосгорсуд отказался привлечь Mail.ru Group и Rutube к рассмотрению иска телеканала "Газпром-медиа" о полной блокировке ряда пиратских сериалов в "Яндексе", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в четверг провел слушания по иску телеканала "Парнас", который защищал права на спортивный сериал "Вне игры", и телеканала ТВ3, просившего удалить ссылки на пиратские копии "Мистических историй".
"После принятия обеспечительных мер мы заблокировали в выдаче поисковика несколько тысяч ссылок на сериал "Вне игры". После этого с нами связались представители Rutube и попросили оставить их в выдаче, поскольку их контент не является пиратским. Однако мы не можем этого сделать в соответствии с решением суда", — сказал юрист "Яндекса".
Также суд отказался отменять обеспечительные меры — временную блокировку ссылок на пиратский контент на время рассмотрения иска. Рассматривать иски суд продолжит 7 ноября.
Суд в четверг проводит досудебную подготовку по искам "Парнас Медиа" и "Телеканала ТВ3" к "Яндексу". Это два разных дела, не объединенных в одно производство. Подготовка по третьему иску от телеканала ТНТ назначена на 8 октября, а иск телеканала "2×2" суд рассмотрит по существу 15 октября.
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