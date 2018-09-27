Мосгорсуд отказался привлечь Mail.ru Group к иску о пиратстве в "Яндексе"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мосгорсуд отказался привлечь Mail.ru Group и Rutube к рассмотрению иска телеканала "Газпром-медиа" о полной блокировке ряда пиратских сериалов в "Яндексе", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее представители "Яндекса" заявили ходатайство о привлечении их в качестве третьих лиц.

Суд в четверг провел слушания по иску телеканала "Парнас", который защищал права на спортивный сериал "Вне игры", и телеканала ТВ3, просившего удалить ссылки на пиратские копии "Мистических историй".

"После принятия обеспечительных мер мы заблокировали в выдаче поисковика несколько тысяч ссылок на сериал "Вне игры". После этого с нами связались представители Rutube и попросили оставить их в выдаче, поскольку их контент не является пиратским. Однако мы не можем этого сделать в соответствии с решением суда", — сказал юрист "Яндекса".

Поскольку решение суда затрагивает интересы Rutube, он попросил привлечь их к делу. Суд это ходатайство отклонил, указав, что представители Rutube вправе самостоятельно заявить ходатайства об участии в деле. По аналогичным причинам суд отклонил и ходатайства о привлечении Mail.ru Group.

Также суд отказался отменять обеспечительные меры — временную блокировку ссылок на пиратский контент на время рассмотрения иска. Рассматривать иски суд продолжит 7 ноября.

Суд в четверг проводит досудебную подготовку по искам "Парнас Медиа" и "Телеканала ТВ3" к "Яндексу". Это два разных дела, не объединенных в одно производство. Подготовка по третьему иску от телеканала ТНТ назначена на 8 октября, а иск телеканала "2×2" суд рассмотрит по существу 15 октября.

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