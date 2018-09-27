В Омске машина съехала в подземный переход

На месте ДТП с участием автомобиля ГАЗ-3310 в Омске

На месте ДТП с участием автомобиля ГАЗ-3310 в Омске

НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Водитель "Волги" утром в четверг в Омске не справился с управлением, в результате чего машина съехала в подземный пешеходный переход, сообщает УМВД по региону.

В полиции уточнили, что происшествие произошло около 06.00 местного времени (03.00 мск) на проспекте Карла Маркса в центре Омска. На место выезжала следственно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ГАЗ-3310 мужчина 1986 года рождения, двигаясь по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Циолковского в направлении улицы Котовского.., не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на препятствие (подземный переход)", — говорится в сообщении.

На фотографии, размещенной на сайте главка МВД видно, что машина съехала в переход прямо по лестнице и получила серьезные повреждения. Людей в переходе в это время не было.

"В результате ДТП водитель автомобиля осмотрен на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи, от госпитализации отказался. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки", — сообщили в полиции.

Как сообщалось, подобный случай произошел в Санкт-Петербурге, где суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар водителя внедорожника, въехавшего в феврале в пешеходный переход станции метро "Московская". Мужчина заявил, что "хотел испытать возможности своей иномарки". Сейчас метрополитен пытается взыскать с водителя 650 тысяч рублей в счет нанесенного ущерба.