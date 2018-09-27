В Хабаровске около 92,8 тысяч человек остались без электроснабжения

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Около 92,8 тысячи человек в Хабаровске остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"27 сентября в 05.30 действием защит отключились тупиковые первая и вторая цепи ВЛ 110 кВ "Южная – Бройлерная-2" с отпайками на ПС 110 кВ "ЮМР", ПС 110 кВ "ПТФ"… Обесточены ПС 110 кВ — 3 ("Бройлерная-2", "ЮМР", "ПТФ"). Без электроснабжения остались бытовые потребители города Хабаровск (около 92,8 тысячи человек)", — говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, мощность отключенных потребителей — 20,4 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы.