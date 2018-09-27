Суд оставил под арестом пожарного, обвиняемого по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 27 сен — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг оставил под стражей обвиняемого в халатности по уголовному делу о трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" пожарного Андрея Бурсина, сообщил РИА Новости представитель облсуда.

"Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого Бурсина и его адвоката и оставил ее без удовлетворения, а постановление Центрального районного суда Кемерово — без изменения, то есть он останется под арестом", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому по ходатайству следствия срок содержания под стражей начальнику службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кузбассу Бурсину был продлен до 7 декабря.

В четверг в Кемеровском областном суде будет рассматриваться аналогичная апелляция на продление ареста до 11 октября от начальника караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, также обвиняемого в халатности по этому делу.

За пожарных ранее вступились не только их родственники и коллеги, но и появились петиции в интернете. В защиту Бурсина на данный момент собрано уже более 83,7 тысячи подписей, за Генина — свыше 55,6 тысячи.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта и унес 60 жизней. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП стали 12 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, теперь уже бывших руководителей областного МЧС, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.