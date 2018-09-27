Мать сожженного пензенского мальчика попросила Бастрыкина наказать виновных

САРАТОВ, 27 сен — РИА Новости. Жительница Пензенской области, 10-летний сын которой скончался от ожога в результате поджога его сверстником, в ходе личного приема попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь виновных к ответственности, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Смерть ребенка наступила из-за получения термического ожога 90% тела в результате поджога его же знакомым, не достигшим на тот момент возраста уголовной ответственности. Заявительница пожаловалась председателю СК России на затягивание сроков следствия и необоснованное прекращение уголовного дела", — сказала Петренко.

"Кроме того, мать погибшего ребенка полагает, что не дана правовая оценка действиям представителей системы профилактики, школы, где учатся подростки, которые, по ее мнению, длительное время терроризируют город Каменка. Женщина высказала сомнения в эффективности и объективности дальнейшего расследования уголовного дела", — добавила она.

Петренко отметила, что глава СК принял решение передать дело в центральный аппарат ведомства. "Кроме того, Александр Бастрыкин поручил отстранить от должности всех следователей и сотрудников, причастных к расследованию этого преступления, и провести в отношении них служебные и процессуальные проверки, а в случае выявления признаков должностных преступлений в их действиях незамедлительно возбудить уголовное дело", — сообщила она.

По данным регионального СУСК, вечером 3 июня 2016 года двое 10-летних и еще двое 13-летних подростков находились на берегу реки Атмис на окраине города Каменки. В это время мопед с открытой крышкой бензобака упал на пострадавшего мальчика, и на землю вылилось около двух литров бензина, попав и на одежду ребенка. По данным следствия, 10-летний хозяин мопеда в это время подбежал, откатил транспорт в сторону и зажигалкой поджог лужу бензина вблизи лежащего на земле сверстника, на одежду которого перекинулось пламя, и он получил ожоги 90% тела, от чего скончался через несколько дней в больнице.

Следственное управление в июне 2017 года сообщило о прекращении уголовного дела в отношении 10-летнего хозяина мопеда по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" в связи с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности, а подросток поставлен контролирующими органами на профилактический учет.