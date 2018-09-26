Воронежский геймер набросился с ножом на девушек, мешавших ему играть

ВОРОНЕЖ, 26 сен — РИА Новости. Житель города Семилуки Воронежской области предстанет перед судом за нападение с ножом на двух девушек, которые сидели во дворе дома и разговором мешали ему играть в компьютерные игры, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

По данным следствия, около 21.30 мск 15 июля 37-летний мужчина играл в компьютерные игры и употреблял спиртное. Услышав с улицы женские голоса, он через окно сделал замечание девушкам, которые сидели на скамейке во дворе, а после вышел к ним с ножом и стал наносить удары, считает СК. Первая девушка пыталась закрыться руками и получила удар ножом в руку, вторая — в живот.

Случайный прохожий повалил мужчину на землю. Напавший на девушек попытался скрыться, но был задержан местными жителями. Девушек госпитализировали. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Суд заключил его под стражу.

"Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевших и свидетелей, в том числе очевидцев преступления, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Как отмечает СК, при предъявлении окончательного обвинения мужчина вину не признал.