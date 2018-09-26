Воронежский геймер набросился с ножом на девушек, мешавших ему играть

ВОРОНЕЖ, 26 сен — РИА Новости. Житель города Семилуки Воронежской области предстанет перед судом за нападение с ножом на двух девушек, которые сидели во дворе дома и разговором мешали ему играть в компьютерные игры, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Случайный прохожий повалил мужчину на землю. Напавший на девушек попытался скрыться, но был задержан местными жителями. Девушек госпитализировали. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Суд заключил его под стражу.
"Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевших и свидетелей, в том числе очевидцев преступления, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Как отмечает СК, при предъявлении окончательного обвинения мужчина вину не признал.