В Пермском крае школьник умер после урока физкультуры

ПЕРМЬ, 26 сен — РИА Новости. Ученик одной из школ города Кизел Пермского края скончался после урока физкультуры, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

Инцидент произошел в среду: у 13-летнего школьника в ходе урока физкультуры внезапно остановилось сердце. Прибывшая через 5 минут на школьный стадион бригада скорой помощи сумела вернуть подростка к жизни — после проведенных реанимационных мероприятий у мальчика появилось спонтанное дыхание и ребенка повезли в отделение реанимации Кизеловской больницы.

"Но при подъезде к больнице у мальчика вновь произошла остановка сердца. Его реанимировали 30 минут, но усилия врачей результата не дали", — рассказали агентству в краевом минздраве, ссылаясь на данные главного врача больницы Кизела.

СК РФ по Пермскому краю сообщил, что по факту смерти школьника следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").