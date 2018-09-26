В Пермском крае школьник умер после урока физкультуры

ПЕРМЬ, 26 сен — РИА Новости. Ученик одной из школ города Кизел Пермского края скончался после урока физкультуры, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
"Но при подъезде к больнице у мальчика вновь произошла остановка сердца. Его реанимировали 30 минут, но усилия врачей результата не дали", — рассказали агентству в краевом минздраве, ссылаясь на данные главного врача больницы Кизела.
СК РФ по Пермскому краю сообщил, что по факту смерти школьника следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").