СК назвал причину задержания брата бывшего главы Дагестана

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Брата бывшего главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова задержали за участие в преступном сообществе, сообщает СК в своем канале в WhatsApp.

"Члены ОПС за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность", — отметили в ведомстве.

В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее по этому уголовному делу задержали руководителя республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и его подчиненных.

В середине июля бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов опровергал информацию СМИ о задержании Раджаба. По его словам, эту ложь распространяли "обиженные люди".

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере.

Здержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов. Все они арестованы.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.