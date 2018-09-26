НАЛЬЧИК, 26 сен — РИА Новости. На въезде в столицу Ингушетии — Магас пресекли несанкционированную акцию, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

"Несколько десятков человек <…> попытались перекрыть движение транспорта по автодороге", — сказал собеседник агентства.

Участники акции выступали против намерения властей Ингушетии подписать соглашение с Чечней об установлении границ между регионами. Они считают, что Чеченской Республике отойдет часть ингушской территории.

Исторически важный шаг

Премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев попросил митингующих сохранять благоразумие и не терять доверия друг к другу.

"Земля, на которой жили наши предки, границы наших субъектов — это деликатный вопрос и требует решения на принципах законности и справедливости. Убежден, скорейшая делимитация границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой отвечает интересам наших народов и станет исторически важным шагом", — отметил он.

Евлоев добавил, что определение границ позволит избежать кризисов в будущем, придаст динамику экономике и "сохранит братский дух" между двумя народами.

Территориальный спор

Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

В 2012 году глава Чечни Рамзан Кадыров создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. В начале сентября текущего года Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получает всю необходимую информацию о ситуации в Ингушетии, где "есть определенная внутренняя напряженность".