СК начал проверку после ДТП с десятью пострадавшими в Рязани

ВОРОНЕЖ, 26 сен — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства ДТП участием маршрутного автобуса и грузовика в Рязани, в котором пострадали десять человек, сообщает региональное управление СК РФ.

Авария произошла около 7.00 мск в среду, 26 сентября на Ряжском шоссе на выезде из Рязани. По предварительным данным полиции, фуру, выехавшую из Рязани, занесло на встречную полосу из-за лопнувшего колеса. В результате чего произошло столкновение по касательной фуры с ехавшим навстречу самосвалом. Сзади фуры ехало маршрутное такси "Рязань — Взметнево", водитель не успел затормозить и врезался в грузовик.

По информации полиции, в маршрутном такси находились десять пассажиров, все они получили травмы различной степени тяжести.

"По данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе соответствие перевозки пассажиров микроавтобусом требованиям безопасности", — сообщает следствие.

По его данным, четверо из пассажиров в настоящее время госпитализированы.