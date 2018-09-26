В Москве ликвидировали подпольное казино в посольстве КНДР, заявил источник

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Одно подпольное казино из числа ликвидированных в Москве на прошлой неделе располагалось в здании посольства Северной Кореи в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее Следственный комитет (СК) России сообщал о задержании более 100 человек в рамках нового "игорного дела" в Москве. Следствие утверждает, что таким образом удалось ликвидировать одно из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшееся организацией незаконного игорного бизнеса в Москве, с ежемесячным оборотом в сотни миллионов рублей.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что одно из подпольных казино располагалось и функционировало в здании посольства Северной Кореи (КНДР) в Москве на Мосфильмовской улице", — сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием правоохранительных органов и посольства РИА Новости пока не располагает.

Ранее СК сообщал, что всего была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, а также задержаны более 100 человек.

По данным следствия, с мая 2016 года предполагаемые члены группы под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "ГринБет", "ЮнионБет", "ВинЛайн", незаконно проводили азартные игры вне игорных зон с использованием игрового оборудования.

Кроме того, криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Предполагаемые лидеры ОПС проживали в престижных загородных поселках московского региона, использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения. Уголовное дело возбуждено об организации преступного сообщества и участия в нем. Также в одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности, уточнили в СК.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.