В Москве ликвидировали подпольное казино в посольстве КНДР, заявил источник

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Одно подпольное казино из числа ликвидированных в Москве на прошлой неделе располагалось в здании посольства Северной Кореи в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что одно из подпольных казино располагалось и функционировало в здании посольства Северной Кореи (КНДР) в Москве на Мосфильмовской улице", — сказал собеседник агентства.
Официальным комментарием правоохранительных органов и посольства РИА Новости пока не располагает.
По данным следствия, с мая 2016 года предполагаемые члены группы под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "ГринБет", "ЮнионБет", "ВинЛайн", незаконно проводили азартные игры вне игорных зон с использованием игрового оборудования.
Кроме того, криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Предполагаемые лидеры ОПС проживали в престижных загородных поселках московского региона, использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения. Уголовное дело возбуждено об организации преступного сообщества и участия в нем. Также в одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности, уточнили в СК.
Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.