СК в Новосибирске проверит информацию о высадке из автобуса ребенка

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Следователи в Новосибирске начали проверку опубликованных в СМИ данных о том, что кондуктор высадила из автобуса восьмилетнего мальчика, который забыл свою транспортную карту, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по региону.

"Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту размещения в средствах массовой информации сведений о высадке из общественного транспорта в Новосибирске 8-летнего мальчика кондуктором автобуса № 6 в связи с тем, что он не смог рассчитаться за проезд, поскольку забыл транспортную карту, а наличных денег на билет оказалось недостаточно", — говорится в сообщении.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.

Об инциденте на своей странице в соцсети сообщил общественник Ростислав Антонов, который увидел плачущего мальчика и довез его до нужной остановки. Ребенок рассказал ему, что забыл транспортную карту школьника, а имевшихся с собой наличных денег на оплату поездки не хватило. Общественник считает, что высадив мальчика, экипаж автобуса оставил ребенка в опасном положении.