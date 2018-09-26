СК в Новосибирске проверит информацию о высадке из автобуса ребенка

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Следователи в Новосибирске начали проверку опубликованных в СМИ данных о том, что кондуктор высадила из автобуса восьмилетнего мальчика, который забыл свою транспортную карту, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по региону.
Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.
Об инциденте на своей странице в соцсети сообщил общественник Ростислав Антонов, который увидел плачущего мальчика и довез его до нужной остановки. Ребенок рассказал ему, что забыл транспортную карту школьника, а имевшихся с собой наличных денег на оплату поездки не хватило. Общественник считает, что высадив мальчика, экипаж автобуса оставил ребенка в опасном положении.