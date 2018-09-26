На автобусной остановке под Уфой грузовик задавил девочку

УФА, 26 сен — РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, сошедшая на остановке из автобуса под Уфой, погибла при наезде грузовика, у которого отказали тормоза, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Башкирии.

По данным ведомства, трагедия с ребенком произошла в среду в поселке Михайловка на автобусной остановке.

"У грузовика "Шакман" при спуске отказали тормоза, вследствие чего водитель потерял управление автомобилем и наехал на стоявшую на остановке девочку. После этого совершил наезд на припаркованную "Ладу Ларгус" с последующим опрокидыванием. Несовершеннолетняя 2006 года рождения от полученных травм скончалась, водитель грузовика госпитализирован", — сообщили в ГИБДД региона.

По предварительной информации ведомства, девочка проживает в Уфе, приехала на занятия в местную музыкальную школу, непосредственно перед аварией сошла с автобуса.