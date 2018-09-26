В Мурманской области задержали замминистра регионального правительства

МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Следователи следственного управления УМВД по Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении одного из должностных лиц правительства Мурманской области по статье о причинении имущественного ущерба, сообщается на сайте регионального УМВД.

"СУ УМВД России по Мурманской области в отношении одного из должностных лиц администрации региона возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по делу.

Ранее источник РИА Новости сообщил о том, что задержанный — заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрей Сахаров.

Сахаров вступил в должность замминистра меньше месяца назад. До этого он несколько месяцев работал в министерстве на посту начальника управления по взаимодействию со СМИ, а ранее занимал должность в администрации Североморска.

В пресс-службе правительства Мурманской области РИА Новости сообщили, что готовится комментарий.