Тамбовчанин получил 18 лет за то, что забил до смерти малолетнюю падчерицу

ВОРОНЕЖ, 26 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Тамбова, который забил до смерти ремнем, руками и бутылкой 4-летнюю дочь своей сожительницы, сообщает в среду прокуратура области.
В отношении 29-летнего мужчины расследовалось дело об убийстве малолетней. Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
"С декабря 2016 года обвиняемый, сожительствуя с матерью девочки и проживая в ее квартире, систематически подвергал ребенка избиению, длительное время заставлял малолетнюю стоять в углу. В период с 5 по 8 марта 2018 года подсудимый нанес малышке многочисленные удары ремнем, руками и полиэтиленовой бутылкой с водой по голове и различным частям тела", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, у девочки после избиения произошел отек мозга, и 9 марта она умерла.
"Суд назначил подсудимому наказание в виде 16 лет лишения свободы. Частично присоединив к вновь назначенному наказанию неотбытое наказание по ранее вынесенному приговору, суд определил осужденному к отбытию 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — сообщает надзорное ведомство.