КАЗАНЬ, 26 сен — РИА Новости. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поддержал отмену решения о возбуждении уголовного дела против бугульминского предпринимателя Евгения Деданина, убившего двоих напавших на его дом грабителей, сообщает прокуратура.

По данным регионального МВД, двое неизвестных в масках утром 12 сентября ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Их личности были установлены, это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 39-летний Владислав Колоярцев. Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – 47-летний ранее не судимый житель Бугульмы. Решением суда он заключен под стражу. По информации МВД, задержанный признал факт знакомства с нападавшими, но отрицает свою вину.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". В отношении 41-летнего Деданина было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

Первый заместитель прокурора Татарстана Сергей Старостин признал незаконным и отменил решение следователя о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина. По мнению надзорного органа, бугульминский предприниматель действовал в условиях необходимой обороны, а вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден. Следственное управление заявило, что обжалует данное решение прокуратуры, отметив, что дело об убийстве при превышении пределов необходимой обороны было возбуждено в целях установления полной картины произошедшего в Бугульме.

"Изучение материалов проверки показало, что решение нижестоящего прокурора является законным и обоснованным, а доводы следствия — несостоятельными. Так, приведенные в тексте постановления о возбуждении уголовного дела обстоятельства основаны на предположениях, не соответствуют полученным в ходе доследственной проверки фактам и не дают оснований для формирования вывода о наличии в действиях оборонявшегося признаков указанного преступления", — говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

По мнению надзорного ведомства, следователем нарушены требования уголовно-процессуального закона о том, что уголовное дело может быть возбуждено только при наличии предусмотренных законом повода и основания. При этом прокуратура отмечает, что следователь не использовал предоставленные ему законом полномочия и не провел комплекс всех необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

"Учитывая изложенное, ходатайство следователя об отмене решения нижестоящего прокурора признано необоснованным и отклонено. Материалы направлены в следственный орган для организации дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения", — резюмирует прокуратура республики.