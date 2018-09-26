КАЗАНЬ, 26 сен — РИА Новости. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поддержал отмену решения о возбуждении уголовного дела против бугульминского предпринимателя Евгения Деданина, убившего двоих напавших на его дом грабителей, сообщает прокуратура.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". В отношении 41-летнего Деданина было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".
"Изучение материалов проверки показало, что решение нижестоящего прокурора является законным и обоснованным, а доводы следствия — несостоятельными. Так, приведенные в тексте постановления о возбуждении уголовного дела обстоятельства основаны на предположениях, не соответствуют полученным в ходе доследственной проверки фактам и не дают оснований для формирования вывода о наличии в действиях оборонявшегося признаков указанного преступления", — говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.
По мнению надзорного ведомства, следователем нарушены требования уголовно-процессуального закона о том, что уголовное дело может быть возбуждено только при наличии предусмотренных законом повода и основания. При этом прокуратура отмечает, что следователь не использовал предоставленные ему законом полномочия и не провел комплекс всех необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
"Учитывая изложенное, ходатайство следователя об отмене решения нижестоящего прокурора признано необоснованным и отклонено. Материалы направлены в следственный орган для организации дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения", — резюмирует прокуратура республики.