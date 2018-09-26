В Новгородской области завели дело после ДТП с двумя погибшими

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Следственное управление МВД РФ по Новгородской области возбудило уголовное дело после ДТП в Окуловском районе, где при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли два человека, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщали о двух погибших и девяти пострадавших в результате этой аварии.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения), повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, авария произошла около 23.00 мск во вторник на 471-м километре федеральной трассы М11, где грузовой автомобиль "Мерседес" с полуприцепом наехал на стоявший на обочине микроавтобус "Мерседес Спринтер". "Остановка в этом месте разрешена, водитель совершил экстренную остановку в связи с техническими неполадками", — уточнили в полиции.

По данным регионального управления МВД, в результате аварии два человека скончались на месте, четыре человека доставлены в медицинские учреждения Великого Новгорода. Как уточнил представитель пресс-службы МВД, водитель грузового автомобиля, 1971 г.р., был трезв.