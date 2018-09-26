Пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следователь отпустил под подписку о невыезде пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и других фигурантов дела о растрате в ведомстве, сообщила РИА Новости адвокат Елена Вяткина.

"Все фигуранты дела отпущены под подписку о невыезде", — сказала она.

Адвокат пояснила, что в настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела. После окончания ознакомления оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления ведомства Борису Едидину, а также советнику гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) Александру Весельчакову предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата"). Сумма растраты составляет порядка 6 миллионов рублей. Ранее указанным экс-чиновникам РКН было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 23 миллиона рублей. Следствие изменило квалификацию преступления. Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров.