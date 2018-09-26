Суд Москвы может освободить сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Архивное фото

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы 27 сентября рассмотрит ходатайство об освобождении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Заседание назначено на 27 сентября 16.00", — написал он в своем Telegram-канале

Рассмотрение ходатайств об освобождении двух старших сестер Крестины и Ангелины также состоится в четверг, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее в среду стало известно, что в Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения с ареста на запрет определенных действий в отношении всех троих сестер. Что именно следствие предложило запретить обвиняемым, следствие не уточнило. Запрет на совершение определенных действий — новая мера пресечения, введенная в УПК недавно.

Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Суд арестовал всех трех сестер до 28 сентября.