Следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

Задержанная по обвинению в убийстве 18-летняя Кристина Хачатурян в Останкинском суде. Архивное фото

Задержанная по обвинению в убийстве 18-летняя Кристина Хачатурян в Останкинском суде. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следствие просит отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступили ходатайства <…> об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий, на срок до 28 декабря 2018 года", — сказала она.

Царева не уточнила, что именно предложено запретить обвиняемым. Запрет на совершение определенных действий — новая мера пресечения, введенная в УПК недавно.

Суд рассмотрит просьбы защиты в четверг 27 сентября, заседание назначено на 16:00.

Вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери, мотивом могла стать личная неприязнь. Больше всего ножевых ранений отцу нанесла младшая дочь. В конце августа следствие признало, что отец совершал с девушками "аморальные действия". Слушания проходят в закрытом режиме.