Следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следствие просит отпустить из СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Царева не уточнила, что именно предложено запретить обвиняемым. Запрет на совершение определенных действий — новая мера пресечения, введенная в УПК недавно.
Суд рассмотрит просьбы защиты в четверг 27 сентября, заседание назначено на 16:00.
Вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери, мотивом могла стать личная неприязнь. Больше всего ножевых ранений отцу нанесла младшая дочь. В конце августа следствие признало, что отец совершал с девушками "аморальные действия". Слушания проходят в закрытом режиме.