В Рязанской области десять человек пострадали в ДТП с маршруткой и фурой

БРЯНСК, 26 сен – РИА Новости. Десять пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП с фурой и самосвалом под Рязанью, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.

ДТП произошло в среду в Рязанской области. По предварительным данным, фуру, выехавшую из Рязани, занесло на встречную полосу из-за лопнувшего колеса. В результате чего произошло столкновение по касательной фуры с ехавшим навстречу самосвалом.

"Тем временем сзади фуры ехало маршрутное такси по маршруту "Рязань – Взметнево" с 10 пассажирами. Водитель не успевает затормозить и совершает столкновение с фурой. Все 10 пассажиров пострадали, им оказана помощь", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пассажиры получили травмы незначительной степени тяжести, детей среди пострадавших нет, водитель маршрутного такси не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.