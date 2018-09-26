В Кузбассе суд обязал школьника выплатить почти 100 тысяч рублей сверстнику

КЕМЕРОВО, 26 сен — РИА Новости. Суд Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области по требованию прокурора взыскал 98 тысяч рублей компенсации морального вреда 16-летнему школьнику, пострадавшему в драке с одноклассником, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в марте. Подросток поссорился с одноклассником, и тот ударил его пять раз кулаком в голову и живот. Медики диагностировали закрытую травму живота (разрыв селезенки), ссадины на лице, кровоподтек верхнего века левого глаза.

"Как рассказала мать, мальчику были причинены нравственные и физические страдания: он испытал сильную боль, длительное время находился на лечении, перенес операцию. Судебно-медицинский эксперт квалифицировал травму как тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Ленинск-Кузнецкий городской суд в мае признал одноклассника пострадавшего виновным по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью" и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. После приговора мать обратилась в прокуратуру и попросила помочь взыскать сыну компенсацию.

"Прокурор города направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с одноклассника и его законного представителя. В суде ответчики признали требования, суд удовлетворил заявление прокурора и взыскал подростку 98 тысяч рублей", — уточнили в надзорном ведомстве.