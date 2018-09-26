В Кузбассе суд обязал школьника выплатить почти 100 тысяч рублей сверстнику

КЕМЕРОВО, 26 сен — РИА Новости. Суд Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области по требованию прокурора взыскал 98 тысяч рублей компенсации морального вреда 16-летнему школьнику, пострадавшему в драке с одноклассником, сообщает региональная прокуратура.
"Как рассказала мать, мальчику были причинены нравственные и физические страдания: он испытал сильную боль, длительное время находился на лечении, перенес операцию. Судебно-медицинский эксперт квалифицировал травму как тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.
"Прокурор города направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с одноклассника и его законного представителя. В суде ответчики признали требования, суд удовлетворил заявление прокурора и взыскал подростку 98 тысяч рублей", — уточнили в надзорном ведомстве.