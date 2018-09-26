ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Пассажира бизнес-класса рейса Хабаровск-Москва, который грубо себя вел с бортпроводником и нецензурно ругался, сняли с рейса и привлекли к ответственности, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

"В Линейный отдел полиции в аэропорту Хабаровска поступило сообщение о том, что к авиаборту рейса "Хабаровск-Москва", готовящемуся к вылету, требуется сотрудники транспортной полиции. На месте полицейские выяснили, что 39-летний авиапассажир бизнес-класса вел себя некорректно по отношению к бортпроводнику, на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна не реагировал, выражался грубой нецензурной бранью", — говорится в сообщении.

Полицейские доставили нарушителя в дежурную часть, где на него составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".