ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 сен – РИА Новости. Более 9 тыс граждан СНГ находятся в межгосударственном розыске Содружества за преступления террористического и экстремистского характера, сообщил журналистам руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"По состоянию на сентябрь, в межгосударственном розыске СНГ за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 9 тысяч граждан государств СНГ, около 5 тысяч – это наёмники, то есть лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе незаконных вооружённых формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран", — сказал Новиков.

По его словам, АТЦ на постоянной основе осуществляет содействие заинтересованным государствам – участникам СНГ в осуществлении межгосударственного розыска лиц, совершивших преступления террористического характера и скрывающихся от уголовного преследования или исполнения судебного приговора.

Новиков отметил, что в Центре сформирован перечень статей национальных УК, предусматривающих ответственность за преступления террористического характера, а также отдельный перечень статей, предусматривающих ответственность за участие в боевых действиях в составе НВО и МТО на территории третьих стран. Согласно данным перечням, Центр располагает сведениями о разыскиваемых лицах. "Данные сведения используются для оказания информационного обеспечения межгосударственных оперативно-профилактических операций антитеррористической направленности, проводимых под эгидой органов отраслевого сотрудничества СНГ (межгосударственной операции СМВД "Розыск", регулярной операции СРПФР "Барьер", комплекс совместных розыскных мероприятий АТЦ СНГ "Трал-Антитеррор"), а также направляет информацию в органы безопасности и спецслужбы государств – участников СНГ проведения розыскных мероприятий", — сообщил руководитель АТЦ.

Он рассказал, что Центром на постоянной основе осуществляется сбор и обмен информацией о местах вероятного нахождения разыскиваемых граждан. "Так, начиная с 2015 г., при содействии АТЦ СНГ (на основе предоставленной Центром информации) задержано 83 человека, объявленных в розыск в связи с причастностью к террористической деятельности. На основании данных, направленных АТЦ СНГ за период с 2015 года по настоящее время, органами финансовых разведок государств-участников СНГ выявлено 207 человек, причастных к финансированию терроризма", — резюмировал Новиков.