СК проверит видео с подростком, избившим мужчину на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Сотрудники следственных органов проверят информацию об избиении подростком молодого человека в поселке Рефтинский Свердловской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ Александр Шульга.

Ранее видео инцидента было размещено в сообществе "Инцидент Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте". На опубликованной записи видно, как в лесном массиве юноша пинает лежащего на земле молодого человека, который просит его остановиться. По данным местного агентства ТАУ, у потерпевшего есть нарушения речи. По данному инциденту органами полиции организована проверка.

"Территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения", – сказал собеседник агентства.

Шульга добавил, что после передачи дела в органы СК РФ, следователями будет проведена проверка инцидента.

За последние месяцы в Свердловской области произошла серия громких ЧП, связанных с несовершеннолетними. Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. В причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет, двое из них сейчас находятся под стражей, еще двое заключены под домашний арест. В одной компании с ними находилась также 13-летняя девочка, которая снимала происходящее на камеру мобильного телефона.

В ночь с 22 на 23 сентября в поселке городского типа Сосьва 20-летний молодой задушил 17-летнюю школьницу, с которой встречался несколько месяцев, после чего избавился от тела. Подозреваемого уже задержали, предъявили обвинение и на ближайшие два месяца отправили в СИЗО.

В понедельник в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как группа подростков окружила двух мальчиков, один из которых сбил другого с ног и принялся избивать. Потерпевший юноша, судя по кадрам, после избиения оставался на земле и не мог шевелиться. По данному факту полиция и СК начали проверку.