Подозреваемый в насилии над девочкой под Астраханью покончил с собой

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Задержанный по подозрению в насилии над шестилетней девочкой житель Астраханской области, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством, сообщает канал СК РФ в WhatsApp.

Правоохранительные органы 18 сентября задержали 46-летнего жителя Ахтубинского района по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

"Подозреваемый в сексуальном насилии в отношении 6-летней девочки, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством по дороге на допрос. Следователи в Астрахани проводят проверку по факту обнаружения тела 46-летнего арестованного в конвойном автомобиле", — говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 26 августа подозреваемый встретил шестилетнюю девочку на детской игровой площадке напротив дома по улице Котовского в Ахтубинске, после чего под предлогом угостить мороженым заманил ее в квартиру своих знакомых, где совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Изначально ребенок указывал на трех подростков, портреты которых были составлены. Спустя некоторое время девочка рассказала, что преступление совершил взрослый мужчина, который запугал ее расправой.