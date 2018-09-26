На Транссибе задержано движение поездов из-за схода грузовых вагонов

КРАСНОЯРСК, 26 сен — РИА Новости. Четыре пассажирских поезда и пригородная электричка задерживают график движения на участке железной дороги в Забайкалье из-за схода вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Сход 15 вагонов грузового поезда произошел во вторник вечером на перегоне Куэнга – Приисковая в Могочинском районе Забайкальского края. Нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено.

"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Куэнга – Приисковая Могочинского региона Забайкальской железной дороги задержаны пассажирские поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток – Новосибирск, №391 сообщением Благовещенск – Чита, №99 сообщением Владивосток – Москва и №100 сообщением Москва – Владивосток. Также по станции Приисковая был задержан пригородный пассажирский поезд №6212 сообщением Шилка – Чернышевск-Забайкальский, пассажиров которого к месту назначения доставляют автобусом", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для пассажиров задержанных поездов дальнего следования организовано питание.

По данным ЗабЖД, пострадавших в результате схода вагонов нет, как и угрозы экологии. Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены три восстановительных поезда. На месте схода работает комиссия ЗабЖД. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.